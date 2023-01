Bayern voorkomt in slotfase nederlaag, nog geen speelminuten Blind

Ellyes Skhiri zette Köln verrassenderwijs al na enkele minuten op voorsprong. Hij scoorde, nadat Julian Chabot een hoekschop met het hoofd had verlengd. Pas vlak voor tijd leidde het wanhoopsoffensief van de thuisclub tot succes. Kimmich scoorde met een schot van afstand.

Bayern München begon met hetzelfde elftal als het afgelopen weekeinde bij Leipzig (1-1). Dat betekende dat de oud-Ajacieden Daley Blind en Ryan Gravenberch op de bank zaten. Gravenberch speelde wel de hele tweede helft. Het officiële debuut van Blind in de Bundesliga laat nog op zich wachten. Matthijs de Ligt was wel basisspeler bij de titelverdediger.

Andre Silva viert zijn openingsgoal tegen FC Schalke 04. Ⓒ ANP/HH

Leipzig haalt uit bij Schalke

Leipzig staat voorlopig op de tweede plaats in de Bundesliga. De formatie van trainer Marco Rose rekende op overtuigende wijze af met Schalke 04, de nummer laatst. In Gelsenkirchen werd het 6-1 voor de bezoekers. De achterstand van Leipzig op koploper Bayern München bedraagt nu nog 3 punten.

André Silva opende al na 7 minuten de score voor Leipzig. De Portugees schoot raak, nadat de verdediging van Schalke in eerste instantie nog wel een uitbraak van Timo Werner had weten te voorkomen.

Na een kwartier liep Leipzig verder uit. Nu scoorde Benjamin Henrichs en kwam het voorbereidende werk op naam van Spaans international Dani Olmo. In de slotminuten van het eerste deel werd het allemaal nog erger voor de thuisclub. In de 44e minuut maakte Silva zijn tweede van de dag, in extra tijd zette Werner nummer 4 op het scorebord.

Kort na de hervatting scoorde Soichiro Kozuki voor Schalke. In de 83e minuut herstelde Dani Olmo de marge met een fraaie lob. In de slotfase schoot ook Yussuf Poulsen er nog een in voor Leipzig.

Tekst gaat verder onder de tweet

Werner stond voor het eerst sinds begin november in de basis bij Leipzig. De spits was lange tijd geblesseerd en miste daardoor onder meer het wereldkampioenschap in Qatar. Werner maakte het afgelopen weekeinde bij de 1-1 tegen Bayern München al zijn rentree als invaller.

Middenvelder Konrad Laimer speelde eveneens mee met Leipzig. Volgens Duitse media heeft de middenvelder inmiddels voor het komende seizoen een akkoord bereikt met Bayern München.

VfL Wolfsburg

Evenals in de eerste speelronde na de winterstop leverde VfL Wolfsburg een opvallende prestatie. Met de Nederlandse verdediger Micky van de Ven won de club van de Kroatische trainer Niko Kovac met 5-0 bij Hertha BSC. Het afgelopen weekeinde had Wolfsburg uitgehaald tegen SC Freiburg, 6-0.

Jean-Paul Boëtius bleef op de bank bij Hertha, de club uit Berlijn.