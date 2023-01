Leipzig haalt uit bij Schalke en staat nu tweede in Bundesliga

André Silva opende al na 7 minuten de score voor Leipzig. De Portugees schoot raak, nadat de verdediging van Schalke in eerste instantie nog wel een uitbraak van Timo Werner had weten te voorkomen.

Na een kwartier liep Leipzig verder uit. Nu scoorde Benjamin Henrichs en kwam het voorbereidende werk op naam van Spaans international Dani Olmo. In de slotminuten van het eerste deel werd het allemaal nog erger voor de thuisclub. In de 44e minuut maakte Silva zijn tweede van de dag, in extra tijd zette Werner nummer 4 op het scorebord.

Kort na de hervatting scoorde Soichiro Kozuki voor Schalke. In de 83e minuut herstelde Dani Olmo de marge met een fraaie lob. In de slotfase schoot ook Yussuf Poulsen er nog een in voor Leipzig.

Tekst gaat verder onder de tweet

Werner stond voor het eerst sinds begin november in de basis bij Leipzig. De spits was lange tijd geblesseerd en miste daardoor onder meer het wereldkampioenschap in Qatar. Werner maakte het afgelopen weekeinde bij de 1-1 tegen Bayern München al zijn rentree als invaller.

Middenvelder Konrad Laimer speelde eveneens mee met Leipzig. Volgens Duitse media heeft de middenvelder inmiddels voor het komende seizoen een akkoord bereikt met Bayern München.

Bayern München speelt later dinsdag tegen 1. FC Köln.