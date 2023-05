Komst Messi met Argentijns elftal maakt veel los in China

De wedstrijd is op 15 juni, meldt de Argentijnse ambassade in China. Na die aankondiging ontstond online direct een enorme vraag naar tickets.

Het is de zevende keer dat Messi, die Paris Saint-Germain na dit seizoen vermoedelijk verruilt voor een club uit Saudi-Arabië, naar China komt. De eerste keer was in 2005. Messi is populair in Azië, zeker na de in december behaalde wereldtitel met zijn land.