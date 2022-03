Spaanse media: ’Angstaanjagend Barcelona gelanceerd richting El Clásico’

Voetbal

Drastische ingrepen helpen Willem II tegen Fortuna geen steek verder

In Sittard heeft Fortuna zondagmiddag de kopzorgen van Willem II nog maar eens wat vergroot. In een enerverend duel, dat bol stond van de spanning, zorgde Zian Flemmig er kort na rust voor dat de beide ploegen nu in punten gelijk staan (1-0).