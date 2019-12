Ajax-speler Tadic sloeg megabod uit China af

Niet alleen de Chinezen lagen op de loer, ook uit Engeland kwamen aanbiedingen. Maar die uit China was duizelingwekkend: daar kon Tadic volgens The Guardian zo om en nabij een salaris krijgen van 42 (!) miljoen euro, verdeeld over drie seizoenen. De Ajacied kon naar verluidt naar Dalian Yifang, waar hij als kleine jongen vast geen pyjama van had.

Tadic lacht volgens de Britse krant om het bedrag, maar geeft wel aan dat het in de buurt kwam. „Dat was echt iets bizars, ja. Ze kunnen je hoofd gekmaken. Maar je moet naar je hart luisteren. Geld is niet alles; geluk kan je niet kopen. Ik voel mij van binnen al rijk.”

Pyjama

De nummer 10 van Ajax heeft naar eigen zeggen alles wat hij wil in Amsterdam. „Ik denk dat Ajax mij nodig had en ik Ajax. En dat we elkaar echt gevonden hebben. Ik had veel verwacht, maar niet dit. Ajax had vier jaar lang geen Champions League-voetbal gespeeld. En er was natuurlijk niemand die aan zag komen dat we het tot de halve finales zouden schoppen”, doelend op het Europese succes van Ajax vorig seizoen.

Van Dalian Yifang had hij dus waarschijnlijk geen pyjama, van Ajax was hij wél al als kleine jongen fan. Toen de Nederlandse recordkampioen zich bij Southampton meldde voor Tadic, hoefde hij in ieder geval niet lang na te denken. „Ik heb van jongs af aan altijd al van Ajax gehouden. Toen ik wegging bij Southampton waren er heel veel clubs met belangstelling, maar ik zei toen al dat Ajax de enige club was waar ik naartoe wilde. Misschien had Southampton het graag anders gezien, maar ik ben daar heel duidelijk over geweest.”

Bijzondere verlenging

Tadic zette begin juli zijn handtekening onder een bijzondere contractverlenging. De Serviër tekende tot medio 2023 als speler en zal dus zijn actieve carrière afsluiten bij Ajax. Daarna start hij ook zijn trainerscarrière op bij de Amsterdamse club.