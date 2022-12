Premium Het beste van De Telegraaf

Boekje van Reker werkte beter dan ’etteren’ Jan Reker nu ’dubbele ridder’: ’Leuke erkenning voor wat ik met plezier deed’

Door Wilber Hack

Jan Reker is er trots op dat hij zich nu ook bondsridder van de KNVB mag noemen. „De meest prettige herinneringen bewaar ik aan de periode als trainer.” Ⓒ FOTO KNVB

Ridder in de Orde van Oranje Nassau was hij al ruim zeven jaar. Sinds de bondsvergadering van woensdagavond mag Jan Reker (74) zich ook bondsridder van de KNVB noemen. Hij kreeg de oorkonde en het daarbij behorende speldje door KNVB-voorzitter Just Spee uitgereikt.