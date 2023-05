Fraser officieel gepresenteerd door RKC als nieuwe hoofdtrainer

Zijn vorige werkgever was FC Utrecht. Daar moest hij eind vorig jaar vertrekken na een incident op het trainingsveld met Amin Younes.

Fraser was eerder ook hoofdtrainer van ADO Den Haag, Vitesse en Sparta. De oud-speler van Sparta, FC Utrecht, Roda JC en Feyenoord volgt in Waalwijk trainer Joseph Oosting op die aan de slag gaat bij FC Twente. Fraser wordt bij RKC herenigd met technisch directeur Mo Allach met wie hij eerder samenwerkte bij Vitesse.

Fraser ’zeer verheugd’

Fraser is blij om aan de slag te kunnen als hoofdtrainer van RKC Waalwijk: „Ik ben zeer verheugd om aangesteld te worden als trainer bij RKC Waalwijk. Ik zie veel potentie binnen de club en ben vastbesloten om samen met de spelers, staf, directie en supporters het maximale uit onze mogelijkheden te halen. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en een vervolg te geven op de ingezette lijn van de afgelopen jaren.”

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is ervan overtuigd een goede opvolger van Oosting binnen te hebben gehaald: „Wij zijn trots dat we Henk hebben weten te overtuigen om voor ons te kiezen. Wij zijn ervan overtuigd dat Henk als mens en als trainer de juiste persoon is om een vervolg te geven op hetgeen we als club de laatste jaren neergezet hebben.”

RKC Waalwijk is nog in de race voor de achtste plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs voor een voorrondeticket van de Conference League. De Brabanders staan negende met één punt achterstand op nummer acht SC Heerenveen. Er staan nog twee speelrondes op het programma in de Eredivisie.