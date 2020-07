Vertrek drijft Chris Froome alleen verder weg van historische Tour-zege

Chris Froome op het podium van de Tour de France. Ⓒ Getty Images

Dat Chris Froome aan het einde van dit seizoen Team Ineos verruilt voor Israel Start-Up Nation is geen verrassing. Er was zelfs even sprake van dat de 35-jarige Britse Keniaan de komende Tour de France al in de kleuren zou rijden van de Israëlische formatie.