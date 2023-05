Heerenveen heeft Noppert na vier maanden terug

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Noppert na vier maanden terug bij sc Heerenveen

15.12 uur: Andries Noppert maakt zondag zijn rentree bij sc Heerenveen. De doelman, die eind vorig jaar eerste keuze was van de toenmalige bondscoach Louis van Gaal op het WK, stond sinds eind januari aan de kant met een liesblessure. De 29-jarige Fries hoopte eerst zonder ingreep te kunnen herstellen, maar vorige maand bleek een operatie toch nodig.

Trainer Kees van Wonderen geeft Noppert in de laatste competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles direct een basisplaats. „De laatste anderhalve week traint hij mee met de groep. Nu is hij klaar voor een rentree”, aldus de coach. „Deze wedstrijd was voor hem een stip aan de horizon. Hij wil heel graag en denkt dat ’ie er klaar voor is.”

Xavier Mous was de voorbije vier maanden de vervanger van Noppert en had graag de laatste wedstrijd, waarin sc Heerenveen een plek in de play-offs voor Europees voetbal hoopt veilig te stellen, ook gekeept. „Hij vindt het jammer, maar ik heb niet getwijfeld. Andries is met zijn kwaliteiten een meerwaarde. Het is leuk voor hem, maar ook voor de fans”, zegt Van Wonderen.

Choupo-Moting inzetbaar voor Bayern in slotduel

13.39 uur: Coach Thomas Tuchel kan in de laatste competitiewedstrijd van Bayern München tegen 1. FC Köln weer beschikken over Eric Maxim Choupo-Moting. De aanvaller stond een aantal weken aan de kant vanwege een knieblessure.

„Eric Maxim Choupo-Moting is er klaar voor. We houden nog een kleine slag om de arm, maar als hij de laatste trainingssessie goed doorstaat, zit hij bij het elftal”, zei Tuchel.

Bayern München heeft na de nederlaag vorige week tegen RB Leipzig het behalen van het landskampioenschap niet meer zelf in handen. De ploeg moet van Köln winnen en moet dan hopen dat Borussia Dortmund verliest of gelijk speelt tegen Mainz. „Alles kan nog gebeuren, in iedere wedstrijd”, bleef Tuchel positief. „Voor ons is het duidelijk, we moeten winnen en dan kijken wat er verder gebeurt.”

Tuchel was in het verleden coach van Borussia Dortmund. In maart ging hij aan de slag bij Bayern München na het verrassende ontslag van Julian Nagelsmann. Onder zijn leiding dreigt Bayern München na tien landstitels op rij met lege handen te blijven.

Max maakt definitieve oversteek naar Eintracht Frankfurt

13.39 uur: Philipp Max verkast definitief van PSV naar Eintracht Frankfurt. De verdediger vertrok in januari op huurbasis naar Duitsland. Hij speelde sindsdien dertien duels voor Eintracht Frankfurt, waardoor de huurovereenkomst automatisch verandert in een verkoop.

Max kwam in 2020 over van FC Augsburg. De 29-jarige Duitser speelde 117 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Hij veroverde met de club twee keer de Johan Cruijff Schaal en één keer de KNVB-beker.

Carthy moet Giro met maagproblemen verlaten

11.28 uur: Met de Brit Hugh Carthy heeft opnieuw een renner de Giro d’Italia moeten verlaten. De kopman van EF Education-EasyPost heeft al een paar dagen last van zijn maag. Zijn team liet vrijdagochtend weten dat hij niet meer van start gaat in de negentiende etappe. „Hugh gaat naar huis om uit te rusten en bij te komen. Dank je wel voor je inzet Hugh”, twitterde zijn ploeg.

Carthy is de 51e uitvaller in deze Ronde van Italië, die zondag finisht in Rome.

De negentiende etappe gaat van Longarone naar Tre Cime di Lavaredo.