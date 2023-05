Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Idrissi na drie jaar terug in Marokkaanse selectie

19:55 uur Oussama Idrissi is opgenomen in de selectie van de nationale voetbalploeg van Marokko. De linksbuiten van landskampioen Feyenoord is door bondscoach Walid Regragui uitgenodigd voor een vriendschappelijk duel met Kaapverdië (12 juni) en een kwalificatieduel met Zuid-Afrika voor de Afrika Cup (17 juni)

Idrissi speelde ruim drie jaar geleden zijn laatste interland voor de Leeuwen van de Atlas, toen nog onder de Bosnische trainer Vahid Halilhodžić.

De 47-jarige Regragui selecteerde naast Idrissi nog vijf internationals met een verleden in de Eredivisie. Zo mogen Noussair Mazraoui (Bayern München), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Hakim Ziyech (Chelsea), Zakaria Aboukhlal (Toulouse) en Tarik Tissoudali (AA Gent) zich binnenkort gaan melden in Salé.

Plak en Daalderop ontbreken bij volleybalploeg in Japan

18.33 uur: De Nederlandse volleybalploeg is zonder onder anderen Celeste Plak en Nika Daalderop afgereisd naar Japan voor de Volleyball Nations League. In totaal zijn veertien speelsters op het vliegtuig gestapt. Bondscoach Felix Koslowski had dertig vrouwen op een longlist gezet. Sommigen krijgen extra rust en stromen later in.

De selectie bestaat uit Nova Marring, Iris Vos, Vera Mulder, Jolien Knollema, Jolijn de Haan, Elles Dambrink, Hester Jasper, Indy Baijens, Britte Stuut, Eline Timmerman, Florien Reesink, Kirsten Knip, Laura Dijkema en Sarah van Aalen.

Dinsdag begint Oranje de Volleyball Nations League in Nagoya tegen Duitsland. Later in de week spelen de volleybalsters ook nog tegen Brazilië (1 juni), Dominicaanse Republiek (2 juni) en China (3 juni). Later in juni volgen nog speelweken in Hongkong en Bangkok.

Spierings en Van den Boomen transfervrij weg bij Toulouse

17.26 uur: Stijn Spierings en Branco van den Boomen nemen aan het einde van het seizoen afscheid van Toulouse. Dat heeft de club uit Frankrijk bekendgemaakt.

Beide Nederlanders spraken de afgelopen weken uitgebreid met de leiding van de Franse club. Ze hebben besloten om hun aflopende contract niet te verlengen. Toulouse won dit jaar het bekertoernooi Coupe de France.

Van den Boomen en Spierings werden de afgelopen weken in verband gebracht met veel clubs. Ze zouden ook in de Eredivisie aan de slag kunnen.

Kool pakt eerste etappe in Engeland

16.46 uur: Charlotte Kool heeft de eerste etappe van de RideLondon Classique gewonnen. De Nederlandse wielrenster van Team DSM was de sterkste in een sprint van een kopgroep met veel favorieten voor de eindzege. De rit leidde de rensters over een parcours van 146 kilometer van Saffron Walden naar Colchester.

De 24-jarige Kool finishte voor de Franse Clara Copponi en de Britse Lizzie Deignan. Ze vierde haar vijfde zege van het seizoen. Kool won eerder twee etappes in de UAE Tour, een rit in de Ronde van Spanje en de Omloop der Kempen.

De RideLondon Classique telt drie etappes en is zondag afgelopen.

Uneken houdt eer hoog voor SD Worx in Thüringen

16.23 uur: SD Worx heeft ook de vierde etappe van de Lotto Thüringen Ladies Tour gewonnen. Ditmaal kwam Lonneke Uneken (23) als eerste over de finish. Dat deed zij na een rit over bijna 134 kilometer met start en finish in Gotha.

De Poolse Marta Lach werd tweede met dezelfde tijd als Uneken en de Oostenrijkse Christina Schweinberger kwam met 7 seconden achterstand binnen. Lorena Wiebes was op de vijfde plek de tweede Nederlandse.

Donderdag zegevierde de Italiaanse Barbara Guarischi van SD Worx, een dag eerder haar ploeggenote Mischa Bredewold. SD Worx was de ronde in Duitsland begonnen met winst van de ploegentijdrit.

De Lotto Thüringen Ladies Tour duurt nog tot en met zondag. Bredewold gaat het weekend in als leidster van het algemene klassement.

Straf Valencia voor racistisch gedrag supporters teruggebracht

16.18 uur: De beroepscommissie van de Spaanse voetbalbond heeft de straf voor Valencia na racistisch gedrag van de supporters richting Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior teruggebracht. De club hoeft nu nog maar drie thuiswedstrijden een tribune te sluiten, terwijl de opgelegde boete werd verlaagd met 18.000 euro.

Aanvankelijk moest Valencia gedurende vijf wedstrijden een deel van het Estadio de Mestalla sluiten voor publiek en een boete van 45.000 euro betalen. De straf werd vrijdag gereduceerd, nadat de nummer 13 van Spanje in beroep was gegaan.

Valencia kreeg de straf wegens het racistisch bejegenen van Vinícius door de fans tijdens de 1-0-zege van afgelopen weekend. De aanvaller liep zelf daarna tegen een rode kaart op. Er volgde vervolgens geen schorsing op de rode kaart. Vinícius miste echter de wedstrijd van Real Madrid tegen Rayo Vallecano van afgelopen woensdag vanwege een knieblessure. Hij reist zaterdag vanwege de knieklachten ook niet af voor de uitwedstrijd bij Sevilla.

Noppert na vier maanden terug bij sc Heerenveen

15.12 uur: Andries Noppert maakt zondag zijn rentree bij sc Heerenveen. De doelman, die eind vorig jaar eerste keuze was van de toenmalige bondscoach Louis van Gaal op het WK, stond sinds eind januari aan de kant met een liesblessure. De 29-jarige Fries hoopte eerst zonder ingreep te kunnen herstellen, maar vorige maand bleek een operatie toch nodig.

Trainer Kees van Wonderen geeft Noppert in de laatste competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles direct een basisplaats. „De laatste anderhalve week traint hij mee met de groep. Nu is hij klaar voor een rentree”, aldus de coach. „Deze wedstrijd was voor hem een stip aan de horizon. Hij wil heel graag en denkt dat ’ie er klaar voor is.”

Xavier Mous was de voorbije vier maanden de vervanger van Noppert en had graag de laatste wedstrijd, waarin sc Heerenveen een plek in de play-offs voor Europees voetbal hoopt veilig te stellen, ook gekeept. „Hij vindt het jammer, maar ik heb niet getwijfeld. Andries is met zijn kwaliteiten een meerwaarde. Het is leuk voor hem, maar ook voor de fans”, zegt Van Wonderen.

Choupo-Moting inzetbaar voor Bayern in slotduel

13.39 uur: Coach Thomas Tuchel kan in de laatste competitiewedstrijd van Bayern München tegen 1. FC Köln weer beschikken over Eric Maxim Choupo-Moting. De aanvaller stond een aantal weken aan de kant vanwege een knieblessure.

„Eric Maxim Choupo-Moting is er klaar voor. We houden nog een kleine slag om de arm, maar als hij de laatste trainingssessie goed doorstaat, zit hij bij het elftal”, zei Tuchel.

Bayern München heeft na de nederlaag vorige week tegen RB Leipzig het behalen van het landskampioenschap niet meer zelf in handen. De ploeg moet van Köln winnen en moet dan hopen dat Borussia Dortmund verliest of gelijk speelt tegen Mainz. „Alles kan nog gebeuren, in iedere wedstrijd”, bleef Tuchel positief. „Voor ons is het duidelijk, we moeten winnen en dan kijken wat er verder gebeurt.”

Tuchel was in het verleden coach van Borussia Dortmund. In maart ging hij aan de slag bij Bayern München na het verrassende ontslag van Julian Nagelsmann. Onder zijn leiding dreigt Bayern München na tien landstitels op rij met lege handen te blijven.

Max maakt definitieve oversteek naar Eintracht Frankfurt

13.39 uur: Philipp Max verkast definitief van PSV naar Eintracht Frankfurt. De verdediger vertrok in januari op huurbasis naar Duitsland. Hij speelde sindsdien dertien duels voor Eintracht Frankfurt, waardoor de huurovereenkomst automatisch verandert in een verkoop.

Max kwam in 2020 over van FC Augsburg. De 29-jarige Duitser speelde 117 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Hij veroverde met de club twee keer de Johan Cruijff Schaal en één keer de KNVB-beker.

Carthy moet Giro met maagproblemen verlaten

11.28 uur: Met de Brit Hugh Carthy heeft opnieuw een renner de Giro d’Italia moeten verlaten. De kopman van EF Education-EasyPost heeft al een paar dagen last van zijn maag. Zijn team liet vrijdagochtend weten dat hij niet meer van start gaat in de negentiende etappe. „Hugh gaat naar huis om uit te rusten en bij te komen. Dank je wel voor je inzet Hugh”, twitterde zijn ploeg.

Carthy is de 51e uitvaller in deze Ronde van Italië, die zondag finisht in Rome.

De negentiende etappe gaat van Longarone naar Tre Cime di Lavaredo.