Schaatsers nog ver van podium op 500 meter, ongenaakbare Nils van der Poel wint 10.000 meter

Verbij kwam met een opening van 9,8 en een rondje van 25,1 hoog in de 34 seconden uit en blijft daarmee nog altijd ver van de podiumplaatsen. Dubreuil won in 34,57 voor de Rus Artem Arefjev (34,60) en boekte zijn tweede wereldbekerzege op de 500 meter. De Pool Marek Kania verraste met een nieuw persoonlijk record van 34,65 en greep het brons.

Dai Dai N’tab lukte het ook bij de derde internationale 500 meter niet om een tijd onder de 35 seconden te rijden. De winnaar van WK-brons op de 500 meter kwam tot 35,06 en werd daarmee dertiende. N’tab was net iets sneller dan Hein Otterspeer die 35,08 klokte en veertiende werd.

Ook de 500 meter van Merijn Scheperkamp was niet helemaal foutloos. Met onbalans in de laatste buitenbocht reed hij 35,24. Daarmee eindigde hij als achttiende. Janno Botman was eerder op de dag in de B-divisie tot 35,62 gekomen.

Verbij erkende dat de Nederlandse schaatsers nog ver van de winnende tijden verwijderd zijn. „Achtste is zeker niet het doel. Het komt er nog niet echt uit op de 500 meter en op de 1000 meter ook nog niet”, zei de 27-jarige schaatser van Jumbo-Visma bij de NOS. „Ik heb mijn eigen redenen waarom ik niet goed rij, al zijn deze gaten te dichten. Maar het blijft niet leuk. Dit seizoen zitten we er ver vanaf.”

De regerend wereldkampioen op de 1000 meter weet dat hij in de wereldbekerwedstrijden nog niet hoeft te pieken. „De prijzen worden in februari verdeeld”, verwijst hij naar de Spelen van Beijing. „Maar we willen wel vorm laten zien. Dat valt nog een beetje tegen”, aldus Verbij tegen de NOS.

Leerdam zevende

Jutta Leerdam is tijdens de tweede wereldbekerwedstrijd van het het seizoen op de 500 meter als zevende geëindigd. De 22-jarige Zuid-Hollandse kwam tot 38,06 seconden. De zege ging opnieuw naar de Amerikaanse Erin Jackson die Nao Kodaira uit Japan versloeg.

Jackson boekte haar derde wereldbekerzege op rij op de 500 meter. De 29-jarige Amerikaanse had een snelle opening van 10,45 en kwam met een goede laatste binnenbocht tot 37,61, waarmee ze 0,10 sneller was dan Kodaira. De Poolse Kaja Ziomek bleef met 37,74 wereldkampioene Angeline Golikova voor en werd derde.

Femke Kok kwam tot een tijd van 38,37 en werd daarmee twaalfde. De 21-jarige Friezin gaf vrijdag na haar tegenvallende 1000 meter al aan nog steeds niet helemaal fit te zijn. De schaatsster van Reggeborgh is nog ver verwijderd van de tijden waarmee ze vorig seizoen vier wereldbekerwedstrijden op rij won op de 500 meter.

Schaatsers blijven ver verwijderd van ongenaakbare Van der Poel

De Nederlandse schaatsers hebben nog veel werk te verzetten als ze de Zweed Nils van der Poel enige tegenstand willen bieden op de 10 kilometer op de Olympische Spelen van Beijing. Jorrit Bergsma eindigde als tweede met maar liefst 17 seconden achterstand op de ongenaakbare Zweed die won in 12.38,92. Patrick Roest gaf zelfs ruim 36 seconden toe en eindigde als negende.

Van der Poel ging er in de slotrit tegen Bergsma meteen vandoor en pakte een halve seconde per ronde op de Nederlands kampioen, die op de NK afstanden in goede omstandigheden 12.39,67 had gereden. De wereldkampioen uit Zweden lukte het echter om in de zwaardere omstandigheden op de Noorse baan in Stavanger een nog snellere tijd neer te zetten met rondjes laag in de 30 seconden en nog snellere slotrondjes in de 29 seconden. Hij bleef ruim onder het baanrecord van 12.50,97 van de afwezige Sven Kramer.

Ted Jan Bloemen, uitkomend voor Canada, had voor de slotrit van Van der Poel en Bergsma de lat gelegd op 13.00,23. De regerend olympisch kampioen moest toezien hoe Bergsma met 12.56,08 nog onder zijn tijd bleef en werd zodoende derde.

Roest zag in zijn rit de Rus Alexander Roemjantsev steeds verder van hem wegrijden. Het lukte de Nederlands recordhouder op de 10 kilometer niet om de rondetijden naar beneden te brengen in het tweede deel van de race. Met slotrondjes in de 32 en 33 seconden stortte hij in en kwam uit op 13.15,08.