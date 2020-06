Judoka Ilona Lucassen (23) overleden

Dat heeft de Nederlandse judobond (JBN) bekend gemaakt. Lucassen behoorde sinds 2016 tot de nationale selectie op Papendal.

Haar beste prestatie leverde de Brabantse in 2018, toen ze in Den Haag brons veroverde tijdens de Grand Prix. Afgelopen jaar maakte Lucassen ook onderdeel uit van het team dat zilver won op de EK gemengde teams. „Bestuur, directie, staf en medewerkers wensen de ouders, familie en overige dierbaren veel sterkte met dit ondraaglijke verlies”, laat de JBN weten.

Lucassen bereikte haar hoogtepunt eind 2018 onder meer door voormalig wereldkampioene Marhinde Verkerk te verslaan. „Brons winnen op mijn eerste Grand Prix, dat had ik zelf ook niet verwacht”, zei Lucassen destijds. „Ik vind het supercool, al moet het echte besef nog komen. Na de loting zag ik het somber in. Ik startte tegen een meisje van wie ik dit jaar al twee keer had verloren, daarna moest ik tegen de nummer 5 van de WK en na mijn onnodige nederlaag in de halve finale scoorde ik een vol punt tegen Marhinde Verkerk. Ongelooflijk.”