’De jongens schoten de penalty’s er ook lekker in’ De avond van AZ-helden Matty en Paffie in het kolkende AFAS-Stadion

Door Steven Kooijman

Spelers van AZ Alkmaar vieren de overwinning op Anderlecht. Ⓒ ANP

ALKMAAR - AZ-coach Pascal Jansen kan soms zo vertederend praten over zijn spelers. Hij geeft ze bijnamen. Welnu, twee van zijn gekoesterde discipelen, doelman Mathew Ryan en spits Vangelis Pavlidis, grepen de spotlights tegen Anderlecht. Want Matty en Paffie waren in het kolkende AFAS Stadion de grote helden tijdens de eliminatie van de gevallen Belgische topclub, waardoor AZ voor de eerste keer sinds 2005 weer in de halve finale staat van een Europees toernooi. West Ham United is de volgende tegenstander.