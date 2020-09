Anna van der Breggen rijdt zonder informatie naar wereldtitel

Zo kreeg de Zwolse ook niet mee dat concurrente en titelverdedigster Chloé Dygert gevallen was. „Ik kwam over de streep en hoorde dat ik gewonnen had”, vertelde Van der Breggen na haar gouden race. Na vier tweede plaatsen bij WK’s op de tijdrit pakte ze nu ook die wereldtitel.

"Ik heb tijdens de lockdown heel veel getraind op de tijdritfiets"

De titel in de wegrace veroverde ze al in 2018 in Innsbruck, twee jaar eerder was ze olympisch kampioene op de weg. Maar die tijdrittitel ontbrak. „Ik kon het niet geloven dat het gelukt is. Ik ben hier heel gelukkig mee”, vertelde ze, nog onbekend met het lot van Dygert. „Ik heb tijdens de lockdown heel veel getraind op de tijdritfiets. Dat wordt nu beloond. Het gaat zo veel beter.”

Vorige maand was ze al de beste op de tijdrit bij de EK in Plouay. „Het betekent veel voor me. Morgen gaat de focus naar de wegrace van zaterdag, maar eerst wil ik genieten.”

Van Dijk houdt dubbel gevoel over aan brons

Ellen van Dijk keek met gemengde gevoelens terug op haar derde plaats. „Ik baal achteraf dat ik te traag ben gestart ben”, klonk het zelfkritisch. Ze had over 31 kilometer ruim een halve minuut meer nodig dan landgenote Anna van der Breggen die de wereldtitel pakte. „In de tweede ronde deed ik nauwelijks voor Anna onder. Ik rijd zonder oortje en zonder powermeter. Ik wilde wat overhouden voor de tweede ronde, maar achteraf heb ik mezelf te kort gedaan.” De Zwitserse Marlen Reusser werd tweede.

"Ik kom van ver na mijn bekkenbreuk van vorig jaar"

Maar, bedacht Van Dijk zich ook: „Ik kom van ver na mijn bekkenbreuk van vorig jaar.” Die kostte haar deelname aan het WK in Yorkshire. En dus was er ook enige genoegdoening over een nieuwe podiumplaats op een WK. In 2013 was ze al eens wereldkampioene op het onderdeel. Daarbij was ze normaal gesproken niet eens gestart in Imola. Van Dijk werd pas aangewezen nadat Annemiek van Vleuten zich vanwege een gebroken pols had afgemeld voor de tijdrit.

Ellen van Dijk (rechts) met haar gouden plak. Ⓒ REUTERS

„Eigenlijk bizar dat ik hier niet had kunnen rijden. Als Annemiek zich niet had afgemeld houden ze een podiumkandidaat thuis. Die regels moeten veranderen”, vond van Dijk, die zaterdag ook in de wegwedstrijd uitkomt. Daarin krijgt ze naar alle waarschijnlijkheid ook gezelschap van Van Vleuten, die ondanks haar blessure wil opstappen om haar titel te verdedigen.