Ongeplaatste Marketa Vondrousova legt beslag op Wimbledon-titel

Vondrousova was voorafgaand aan Wimbledon slechts de nummer 42 op de wereldranglijst, maar ze was al eens de nummer 14 en bovendien stond ze ook al eens in de eindstrijd van Roland Garros. Toen werd ze al 19-jarige geklopt door Ashleigh Barty. Nu moest ze zien af te rekenen met Jabeur. Voor de Tunesische was het een kans op revanche. Vorig jaar stond Jabeur ook in de eindstrijd, maar toen moest ze haar meerdere erkennen in de Kazachse Elena Rybakina.

Gesterkt door die emoties begon Jabeur geweldig. Ze brak Vondrousova direct. De Tsjechische was echter niet voor een gat te vangen en brak Jabeur terug. De Afrikaanse kwam even later weer op een break voorsprong, toch bleek andermaal de weerbaarheid het grote wapen van Vondrousova. Ze won in een klap vier games op rij. Op haar eigen service ging ze vervolgens op love naar setwinst.

En daar bleef het niet bij, want Vondrousova knalde vrolijk door met een break aan het begin van de tweede set. Nu was het aan Jabeur om haar weerbaarheid te tonen en zij trok met een re-break de stand naar 1-1. Het leek Jabeur het nodige zelfvertrouwen te geven, want nu was het haar beurt om om een serie neer te zetten. Maar toen ze op 1-3 voorsprong kwam, gaf ze andermaal de break marge uit handen.

Het kwam haar duur te staan, want bij 4-4 plaatste Vondrousova nog een break. Van zenuwen leek ze geen last te hebben. Ze kwam snel op 40-0, benutte haar eerste matchpoint niet, maar maakte het vervolgens wel af.

