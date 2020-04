Alfred Finnbogason: ’Wie geen klik heeft met Ziyech, is geen goede spits’

Alfred Finnbogason op de training bij FC Augsburg. Ⓒ FOTO BSR AGENCY

AMSTERDAM - „De Eredivisie is beëindigd, hè?” Aan de andere kant van de telefoon klinkt de verbazing door in de stem van Alfred Finnbogason (31). Voor de voormalig Eredivisie-topscorer van SC Heerenveen is het bijna niet te bevatten dat er al een streep staat door het restant van het seizoen. Met FC Augsburg waant hij zich in een totaal andere wereld. Een veilige ook. „Een complete task force van dokters en specialisten richt zich op het hervatten van de Bundesliga.”