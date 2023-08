Wie stopt de Oranje-hockeysters? ’Beter dan dit wordt het niet’

MÖNCHENGLADBACH - Met een wervelende show hebben de Oranje-hockeysters zich voor de vijfde keer op rij geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap, waarin België zaterdag (14.45 uur) de tegenstander is. Engeland, dat in de stromende regen een helft lang glibberend en bibberend standhield, kreeg in de tweede helft alle hoeken van het ’Hockeypark’ in Mönchengladbach te zien: 7-0.

Yibbi Jansen (r.) Ⓒ ANP/HH