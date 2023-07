Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Narváez na ritzege leider in Ronde van Oostenrijk

16.08 uur: Jhonatan Narváez van Ineos Grenadiers heeft de tweede etappe van de Ronde van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De 26-jarige Ecuadoraan won na bijna 160 kilometer tussen Sankt Anton am Arlberg en Innsbruck de massasprint. Hij is tevens de nieuwe leider in het klassement.

Narváez versloeg in de straten van Innsbruck de Belg Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) en de Spanjaard Javier Serrano (Eolo-Kometa). Het was voor Narváez de vijfde overwinning uit zijn carrière en de eerste sinds zijn ritzege in de Giro van 2020.

Met zijn zege neemt hij de leiderstrui over van Pascal Ackermann, de ritwinnaar van zondag. De Ecuadoraan heeft een voorsprong van 9 seconden op Ackermann en 13 seconden op Vermeersch. Nick van der Lijke (Leopard Riwal) is de beste Nederlander op de elfde plaats.

Dinsdag staat in Oostenrijk de koninginnenrit tussen Sillian en St. Johann Alpendorf op het programma. De rittenkoers duurt tot en met donderdag.

Schorsing van 10 jaar dreigt voor Keniaanse marathonloper Ekiru

16.02 uur: De Keniaanse marathonloper Titus Ekiru hangt een dopingschorsing van 10 jaar boven het hoofd. De onafhankelijke integriteitscommissie AIU heeft na uitgebreid onderzoek vier overtredingen van de dopingregels gevonden bij de 31-jarige atleet, die met een tijd van 2.02.57 de op vijf na snelste marathonloper ter wereld is.

Ekiru testte positief op een verboden middel na zijn overwinningen in de marathon van Milaan op 16 mei 2021 en de marathon van Abu Dhabi op 26 november 2021. De AIU beschuldigt hem ook van het indienen van valse verklaringen en documentatie. De hardloper voerde aan dat zijn positieve testen het gevolg waren van 'legitieme medische behandeling'. De atleet is al voorlopig geschorst.

Kenia ligt vanwege de vele dopinggevallen onder het vergrootglas bij de mondiale atletiekbond. World Athletics overwoog vorig jaar zelfs de atletiekbond van het Afrikaanse land uit te sluiten, maar vooralsnog is alleen het toezicht verscherpt. De zaak van Ekiru zette de integriteitscommissie op scherp, omdat het vermoedt dat er in Kenia sprake is van een medisch systeem dat atleten helpt om dopingovertredingen te verdoezelen.

Sjachtar Donetsk haalt Nederlandse trainer Van Leeuwen

14.47 uur: Sjachtar Donetsk heeft de Nederlander Patrick van Leeuwen aangesteld als hoofdcoach. De 53-jarige trainer tekende een contract tot de zomer van 2025 bij de kampioen van Oekraïne.

Van Leeuwen komt over van het eveneens Oekraïense Zorja Loehansk, waar hij sinds vorig jaar werkzaam was. Eerder was hij succesvol als trainer van Maccabi Tel Aviv, waarmee hij de Israëlische beker en supercup veroverde. In Nederland was hij tussen 1996 en 2006 actief als jeugdtrainer bij Feyenoord.

Crystal Palace door met 75-jarige coach Hodgson

14.30 uur: Crystal Palace gaat door met coach Roy Hodgson. De club uit de Premier League heeft de 75-jarige voetbaltrainer een contract gegeven voor nog een seizoen.

Hodgson werd in maart aangesteld bij de Londense club na het ontslag van Patrick Vieira. Hij wist Crystal Palace uit de degradatiezone te halen en naar de elfde plaats in de eindstand te loodsen.

„Ik ben blij en trots dat ik mijn tijd bij Crystal Palace mag verlengen”, zei de ervaren manager. „Ik weet dat we een fantastische ploeg hebben met een mooie mix van jong talent en ervaren spelers. Het doel is om in de bovenste regionen van de Premier League te eindigen en volgens mij is dat haalbaar met deze ploeg.”

Griekspoor ook in dubbelspel Wimbledon na afmelding Kyrgios

13:04 uur Tallon Griekspoor mag door de afmelding van Nick Kyrgios ook deelnemen aan het mannendubbelspel van Wimbledon. De beste tennisser van Nederland vormt in Londen een koppel met Bart Stevens.

De Australiër Kyrgios trok zich zondagavond laat terug met een polsblessure. Hij zou met zijn landgenoot Thanasi Kokkinakis ook deelnemen aan het dubbelspel. Griekspoor en Stevens, die eerste reserve waren, vervangen de Australian Open-kampioenen van vorig jaar.

Het Nederlandse duo neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury, die als derde geplaatst zijn.

Griekspoor en Stevens deden ook mee aan Roland Garros. Daar verloren ze in de openingsronde.

BMX-vedette Laura Smulders slaat EK fietscross over

13:03 uur Laura Smulders slaat de komende Europese kampioenschappen BMX over. De tweevoudig wereld- en viervoudig Europees kampioene heeft nog te veel last van een knieblessure. Ze neemt rust omdat ze in augustus wel wil meedoen aan de wereldkampioenschappen.

Haar zus Merel Smulders, die afgelopen weekeinde de Nederlandse titel veroverde, is wel geselecteerd voor de EK, van 7 tot en met 9 juli in het Franse Besançon. Manon Veenstra is de andere afgevaardigde bij de elitevrouwen. Bij de mannen komen Niek Kimmann, Dave van der Burg, Jaymio Brink en Mitchel Schotman in actie, meldde de wielrenunie KNWU.