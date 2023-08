LIVE Eredivisie: Ajax na geschutter Excelsior op voorsprong

De tweede speelronde in de Eredivisie gaat zaterdag verder met onder meer Ajax en PSV. De Amsterdammers gaan om 16.30 uur op bezoek bij Excelsior, PSV start om 18.45 uur in Arnhem tegen Vitesse. Feyenoord wacht zondag om 14.30 uur de derby op Het Kasteel bij Sparta. Voor zaterdag staan er nog twee duels op het programma. Fortuna Sittard ontvangt Almere City FC en Go Ahead treft in eigen huis FC Volendam.

