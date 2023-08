LIVE NEC aan de leiding in Almelo

De tweede speelronde in de Eredivisie wordt vrijdagavond om 20.00 uur afgetrapt in Almelo. Heracles, dat zijn openingswedstrijd bij Ajax met 4-1 verloor, ontvangt NEC. De Nijmegenaren startten de competitie eveneens met een nederlaag. Excelsior bleek in Nijmegen met 4-3 te sterk.

Ⓒ Redactie Verrijking