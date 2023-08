Programma Eredivisie-zondag

Deze speelronde in de Eredivisie werd vrijdag afgetrapt met de wedstrijd tussen Heracles Almelo en NEC, die eindigde in een 2-1 zege voor de thuisclub. Het was voor de Almeloërs de eerste overwinning na de promotie van vorig seizoen, NEC is na twee duels nog altijd puntloos.

