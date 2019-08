Van Bommel stelt fans gerust na ’beste wedstrijd van seizoen’

„In dat duel met Tom Beugelsdijk in de eerste helft struikelde hij en kwam hij ongelukkig terecht op de strook kunstgras die aan het veld ligt”, zei de coach in gesprek met Fox Sports. „En dat kunstgras geeft natuurlijk niet mee, dus daar hield hij last van. Hij heeft nu nog pijn, maar er is gelukkig niks kapot.”

Van Bommel zat tot aan de blessuretijd een beetje onrustig op zijn stoel, totdat Cody Gakpo in blessuretijd het duel besliste. „Na de 2-1 moet je snel de 3-1 en 4-1 maken”, vond de trainer. „We konden tien keer scoren, maar we hadden zeker vijf of zes keer móeten scoren”, gaf hij aan waar het pijnpunt tegen ADO Den Haag zat. „Want het bleef ontzettend lang 2-1, en net als bij de eerste goal van ADO kan hij dan zomaar een keer verkeerd vallen.”

Dat gebeurde niet, waardoor PSV de eerste driepunter van de competitie noteerde. „We begonnen goed, komen achter en winnen uiteindelijk toch dik verdiend met 3-1. Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen”, vond Van Bommel.

Daar sloot Nick Viergever zich bij aan. „We kunnen onszelf alleen verwijten dat we te weinig hebben gescoord. Voor de rest hebben we denk ik een overtuigend PSV gezien. Hier kunnen we op voortborduren. Dit wilden we graag. We hebben een keer of twintig op doel geschoten en tien echt grote kansen gehad. En dan overdrijf ik niet.”

Spirit

Viergever vond dat PSV zich zondag presenteerde als een hecht collectief. „Hoe we de bal terugveroveren, hoe we als team staan. Gewoon de hele spirit in het team. Dat zijn dingen die echt overtuigend waren vandaag, dat hebben we een tijdje gemist. Het elftal krijgt steeds meer vorm.”

