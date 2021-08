Harry Kane ’in genade’ aangenomen bij Tottenham Hotspur

Espirito Santo liet Kane zondag bij de zege in de Premier League op City (1-0) uit de selectie omdat hij naar verluidt nog niet fit genoeg was.

De topscorer van afgelopen seizoen kwam te laat terug van vakantie na het Europees kampioenschap en moest bovendien een vijfdaagse corona-quarantaine uitzitten. Kane testte afgelopen donderdag negatief en mag sindsdien weer met de ploeg meetrainen.

Volgens The Times willen de Spurs hun spits minimaal nog een seizoen behouden. Ondertussen gaan de speculaties over Kane’s aanstaande vertrek door. Hij wordt al weken in verband gebracht met een overstap naar Manchester City, hoewel zijn contract pas in de zomer van 2024 afloopt. Kane wordt beschouwd als een absolute favoriet van City’s coach Pep Guardiola.

Volgens Britse media deed City in juni een bod van 100 miljoen pond (118 miljoen euro) op Kane, maar Tottenham wees dat af.