Padt verlengt contract bij Ludogorets

Padts zaakwaarnemers Bert van Dun en Fulco van Kooperen (Muy Manero) reisden de aflopen dagen naar Bulgarije om te onderhandelen en het papierwerk in orde te maken. Een dezer dagen zal de contractverlenging officieel wereldkundig worden gemaakt.

De belangrijkste reden bij Ludogorets te blijven, is het feit dat hij jaarlijks om het kampioenschap speelt en kans maakt op Champions League- of Europa League-voetbal. Daarnaast betalen de Bulgaren goede salarissen en geniet hij veel respect bij de clubleiding en fans. Padt knokte zich na zijn komst in de basis en wordt bij de huidige nummer 2 van de Parva Liga (één punt achter CSKA Sofia) op handen gedragen. In 2017 maakte Padt onder Dick Advocaat deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, maar tot een debuut kwam het (nog) niet.

Hahn naar Japan

Een andere Nederlandse doelman, Warner Hahn, vervolgt zijn loopbaan in Japan. De 30-jarige voormalig doelman van onder meer Excelsior, Feyenoord, Go Ahead Eagles, SC Heerenveen en PEC Zwolle gaat per direct naar Kyoto Sanga. Hahn (30) komt over van het Zweedse IFK Göteborg, waarmee hij geen overeenkomst over een langer verblijf kon bereiken.