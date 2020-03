Van der Sar en Overmars kunnen Ten Hag niet ontslaan

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Het bereiken van de bekerfinale betekent dat de crisis bij FC Utrecht is bezworen terwijl die bij Ajax met een hoofdletter C wordt geschreven. De zoveelste taalkundige overtreffende trap van crisis om de toestand bij het ingestorte Ajax te duiden. Alles is langsgekomen: van opstekende crisis, mini-crisis, crisis, groeiende crisis, diepe crisis, totale crisis en nu dus ’Crisis’ met hoofdletter C.