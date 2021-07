Koning van de Tour houdt ook weer stand in langste etappe

Premium Tour de France

Jumbo-Visma leeft met Alpen-weekeinde in aantocht tussen hoop en vrees

Op het moment dat Merijn Zeeman uit de bus van Jumbo-Visma stapt, vertelt hij dat de ploegarts volop in de weer is met hulpverlening aan de renners. In de door Mark Cavendish gewonnen zesde Tour-rit is de Nederlandse topformatie schadevrij gebleven, maar voor de gewonden die in de eerste etappes vie...