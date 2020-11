Eervolle nominaties voor Virgil van Dijk en Vivianne Miedema

De wereldvoetbalbond maakte woensdagochtend de nominaties bekend. Afgelopen jaar moest de 29-jarige Nederlander bij die verkiezing alleen Lionel Messi voor zich dulden. De andere tien genomineerden zijn dit jaar Thiago Alcantara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, opnieuw Messi, Neymar, Sergio Ramos en Mohamed Salah.

Bij de vrouwen kent Nederland ook een genomineerde. Vivianne Miedema, centrumspits van het Nederlands elftal en Arsenal, is net als negen anderen kanshebster. Haar bondscoach bij Oranje, Sarina Wiegman is ook genomineerd, in de categorie The Best FIFA Women's Coach.

Vorig jaar ging de prijs voor beste voetbalster naar de Amerikaanse Megan Rapinoe. Wiegman eindigde toen als tweede achter de Amerikaanse coach Jill Ellis. De titel voor beste trainer/coach bij de mannen gaat naar Hansi Flick (Bayern München), Jürgen Klopp (Liverpool), Julen Lopetegui (Sevilla), Marcelo Bielsa (Leeds United) of Zinedine Zidane (Real Madrid).

De prijzen worden 17 december uitgereikt. De FIFA houdt sinds 2016 weer een eigen verkiezing, nadat het enkele jaren samen opging met het voetbaltijdschrift France Football. Dat magazine besloot kortgeleden vanwege het coronavirus geen Gouden Bal uit te reiken aan de beste voetballer van Europa. Dat is voor het eerst sinds 1956.