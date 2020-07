Sport Kort: Jesper Drost terug bij PEC Zwolle

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Drost terug bij PEC Zwolle

19.44 uur: Jesper Drost keert na vijf jaar terug bij PEC Zwolle. De 27-jarige middenvelder is een contract voor een seizoen overeengekomen. Hij komt transfervrij over van Heracles.

Drost doorliep de jeugdopleiding van PEC en was op 18-jarige leeftijd al basisspeler toen zijn eerste profclub nog in de eerste divisie voetbalde. Hij promoveerde met de club uit Overijssel naar de eredivisie en won de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal. Na 123 officiële duels en 19 doelpunten vertrok hij vijf jaar geleden naar FC Groningen.

„Het is geen geheim dat ik bij PEC Zwolle de mooiste jaren uit mijn carrière heb beleefd”, reageert Drost. „Hier heb ik mijn debuut gemaakt, voor het eerst in de eredivisie gespeeld en prijzen gewonnen. De afgelopen jaren heb ik ook elders ervaring opgedaan. Nu diende de kans zich aan om terug te keren bij PEC Zwolle. Er is in de afgelopen vijf jaar veel veranderd, met de overgang naar gras als meest recente verandering. Maar gelukkig is ook nog veel hetzelfde. Dat maakt dat het echt als thuiskomen voelt. Ik heb heel veel zin om hier opnieuw het publiek te vermaken en ga daarvoor keihard m’n best doen.”

Britse kampioenschappen geschrapt

18.24 uur: De Britse wielerbond heeft de nationale kampioenschappen op de weg met een jaar uitgesteld. Er bleek dit najaar geen geschikte datum meer beschikbaar op de toch al zo volle wielerkalender.

De wedstrijd op de weg zou eigenlijk over een glooiend parcours van Birmingham naar Wolverhampton gaan. Dat was niet mogelijk vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Britse wielerbond zocht de afgelopen weken vergeefs naar nieuwe data.

De regerende Britse kampioenen Ben Swift (weg), Alex Dowsett (tijdrit) en Alice Barnes (weg en tijdrit bij vrouwen) blijven nog een jaar in het bezit van een nationale trui.

De Nederlandse kampioenschappen wielrennen worden in augustus wel gehouden. Wielerbond KNWU en organisator Courage Events zijn er, mede dankzij de versoepeling van de coronaregels, alsnog in geslaagd een weekend te vinden. Op 21, 22 en 23 augustus komen de beloften bij de mannen en de eliterenners bij de mannen en vrouwen in actie op de VAM-Berg in Drenthe.

Motosport: GP van Tsjechië zonder publiek op 9 augustus

17.08 uur: De Grand Prix van Tsjechië zal op 9 augustus zonder toeschouwers worden gehouden. Dat bevestigden de organisatoren van de race op het circuit van Brno vrijdag.

De Grand Prix van Tsjechië wordt de derde wedstrijd van het seizoen in de MotoGP, na twee races in het Spaanse Jerez op 19 en 26 juli. Vorig jaar kwamen er in het hele weekeinde 186.000 fans naar het circuit van Brno. Tsjechië is relatief licht getroffen door het coronavirus, met ruim 12.000 besmettingen.

Voetbal: Hamer verruilt PEC voor Coventry City

16.27 uur: Gustavo Hamer verlaat PEC Zwolle en gaat op avontuur in Engeland. De 23-jarige middenvelder heeft een contract voor drie jaar getekend bij Coventry City, dat als nummer 1 van de League One promoveert naar het Championship, het tweede niveau in Engeland.

Hamer werd geboren in Brazilië, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland. De middenvelder werd opgeleid bij Feyenoord. Een doorbraak in de Rotterdamse hoofdmacht bleef echter uit. Na een verhuurperiode aan FC Dordrecht ging Hamer in 2018 naar PEC Zwolle, waar zijn contract nog één seizoen doorliep. In vijftig officiële wedstrijden tekende hij voor vier doelpunten en zeven assists.

Atletiek: NK op 29 en 30 augustus in Utrecht

15.03 uur: De Nederlandse kampioenschappen vinden dit jaar alsnog plaats. De maatregelen rond het coronavirus verhinderden de strijd om de nationale titels die eind juni had moeten plaatsvinden in Den Haag. Nadat de Atletiekunie aanvankelijk had gemeld dit jaar geen heil meer te zien in het vinden van alternatieve data, komt er dankzij de hulp van verenigingen alsnog een aangepast kampioenschap op 29 en 30 augustus op de atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht.

Ook voor andere NK’s zoals bij het snelwandelen, de meerkamp en de marathon werden data en locaties gevonden. De meeste wedstrijden zullen worden afgewerkt zonder of met een beperkt aantal toeschouwers. Wel probeert de Atletiekunie via bijvoorbeeld een livestream een zo groot mogelijk publiek te laten meegenieten. Voor de organisatie van de NK atletiek hadden de Utrechtse verenigingen AV Phoenix en U-Track zich meteen enthousiast getoond.

„Met de ervaring als organisator van de NK’s in 2017 en 2018 nog op het netvlies, achten we het goed neerzetten van dit NK als zeer goed haalbaar; we zijn een geoliede machine”, reageerden Eveline van Tuinen (voorzitter AV Phoenix) en Jaap van der Sijs (voorzitter U-Track).

Het NK marathon wordt gelopen tijdens de marathon van Amsterdam die, mits mogelijk vanwege de coronamaatregelen, op 18 oktober doorgaat. Bij de andere alsnog ingeplande NK’s gaat het om 20 kilometer snelwandelen (29 augustus, Drunen), meerkamp (5-6 september, Emmeloord), 10.000 meter (19 september, Leiden), para-atletiek (20 september, Tilburg), 10 en 50 kilometer snelwandelen (4 oktober, Tilburg) en de werpvijfkamp (25 oktober, Edam).

Voetbal: Kazachstan zet competitie alweer stop

14.27 uur: De competitie in Kazachstan is opnieuw stilgelegd vanwege een nieuwe lockdown als gevolg van het coronavirus. De competitie in het Aziatische land was woensdag net weer begonnen na een pauze van drieënhalve maand, ook veroorzaakt door de coronapandemie. Toen bleek al dat het toegenomen aantal besmettingen ook de selecties had aangetast.

Er werden vijf duels gespeeld zonder toeschouwers. De clubs Tobol en Caspiy traden aan met verzwakte selecties vanwege diverse gevallen van Covid-19. De voetbalbond van het land besloot na de door de regering afgeroepen lockdown noodgedwongen de competitie vanaf zaterdag weer voor veertien dagen te onderbreken.

Kazachstan kent een zomercompetitie die op 7 november moet eindigen. In het land zijn meer dan 44.000 besmettingen gemeld en 188 doden als gevolg van het longvirus.

Voetbal: Barça-verdediger Umtiti opnieuw aan de kant

13.20 uur: Barcelona-verdediger Samuel Umtiti blijft maar tobben met fysieke problemen. De 26-jarige Umtiti, die in 2018 met Frankrijk de wereldtitel veroverde, heeft opnieuw last van een knie. Hij moet volgens de medische staf van Barcelona voorlopig rust houden.

Umtiti kwam dit seizoen door diverse blessures pas dertien keer in actie in de Spaanse competitie. De Fransman is normaal gesproken een vaste waarde bij Barcelona. Umtiti had vorige week een basisplaats tegen Celta, maar hij hield knieklachten over aan het duel in Vigo dat in 2-2 eindigde.

Voetbal: Van Dongen van Betis Sevilla naar Atletico Madrid

12.00 uur: Oranje Leeuwin Merel van Dongen vertrekt naar Atletico Madrid. De 27-jarige verdedigster speelde de afgelopen twee jaar voor Betis Sevilla, dat haar in 2018 overnam van Ajax.

„Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad bij Real Betis. De club is als een familie voor me en ik ben hier een betere en meer ervaren speelster geworden. De ambitie om de stap naar een topclub te zetten heb ik altijd gehad en ik ben daarom heel blij met mijn transfer naar Atletico Madrid. Een club met een rijke historie in het vrouwenvoetbal.”

De Spaanse vrouwencompetitie werd dit jaar voortijdig afgebroken vanwege het coronavirus. FC Barcelona werd uitgeroepen tot kampioen, Atlético mag als nummer 2 ook de Champions League in. Keepster Sari van Veenendaal speelde afgelopen seizoen voor de Madrileense club, maar keert nu bij PSV terug in de Eredivisie Vrouwen.

Van Dongen is een vaste waarde in de Oranje-selectie van Sarina Wiegman. Op het afgelopen WK knokte ze zich gedurende de groepsfase in de basis, maar werd ze in de finale op de bank gehouden.

Voetbal: Cambuur huurt topscorer Mühren nog een jaar

11.04 uur: Spits Robert Mühren speelt ook komend seizoen voor SC Cambuur. De Friese club heeft de 31-jarige aanvaller voor nog een jaar gehuurd van de Belgische voetbalploeg Zulte Waregem. Mühren maakte afgelopen seizoen 26 doelpunten en werd daarmee topscorer in de Keuken Kampioen Divisie.

Cambuur koerste als nummer 1 van de ranglijst af op promotie naar de eredivisie, tot de competitie in maart werd stilgelegd en later zelfs werd beëindigd als gevolg van de coronacrisis. De Friese club probeerde samen met De Graafschap via een kort geding alsnog promotie af te dingen, maar de rechter zag geen reden om het KNVB-besluit terug te draaien.

„We gaan voor sportieve revanche”, zegt Mühren in een videoboodschap aan de fans van Cambuur. De Volendammer staat nog een jaar onder contract bij Zulte Waregem. Hij speelde eerder voor onder meer FC Volendam, AZ, Sparta en NAC Breda.

Cambuur wist de afgelopen dagen ook verdediger Sven Nieuwpoort en keeper Sonny Stevens vast te leggen. De club uit Leeuwarden onthulde de contractverlenging van de doelman via een komisch filmpje, waarin het zogenaamd via WhatsApp een peiling hield binnen de selectie, een verwijzing naar de bekritiseerde manier waarop de KNVB een beslissing nam over de beëindiging van het seizoen.

Volleybal: Jasper naar Italiaanse competitie

10.28 uur: Volleybalster Marrit Jasper verruilt Duitsland voor Italië. De international van Oranje gaat in de Italiaanse competitie spelen voor Millenium Brescia. Jasper volleybalde de afgelopen vier jaar in Duitsland, de laatste twee seizoenen voor de club Ladies in Black uit Aken.

De 24-jarige Friezin was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. „Een nieuw land, een nieuwe taal; alles is nieuw voor me. Ik heb veel goede dingen gehoord over Brescia en de kracht van de Italiaanse competitie, waarin al veel Nederlanders spelen”, zei Jasper.

De volleybalster uit Sneek traint nu nog in Nederland, onder meer in het zand. Zo deed Jasper woensdag met haar zus Hester in Zaandam mee aan het openingstoernooi van de Nederlandse beachvolleybalcompetitie. Met de zaalinternationals traint ze voorlopig op Papendal.

Boksen: Oud-kampioen Durán verlaat ziekenhuis na coronabesmetting

08.38 uur: Voormalig bokskampioen Roberto Durán heeft donderdag onder applaus van het medisch personeel het ziekenhuis van Panama-Stad verlaten. De 69-jarige ’Hand van Steen’ was vorige week opgenomen na besmet te zijn met het coronavirus. Durán werd in een rolstoel naar buiten gereden.

„Het was als een gevecht om de wereldtitel. Ik heb kunnen winnen dankzij een team, met de steun, zorg en toewijding van de medici hier”, schreef Durán op Instagram na zijn herstel van Covid-19. „Ik mag dan een voormalig wereldkampioen zijn, maar jullie zijn de echte kampioenen van het leven.” Op een bijgevoegd filmpje steekt hij zijn duim op naar het ziekenhuispersoneel dat hem met Panamese vlaggetjes toezwaait.

Durán veroverde tussen 1972 en 1985 wereldtitels in vier verschillende gewichtsklassen. In 2001 was hij slachtoffer van een zwaar verkeersongeval in Argentinië waarbij hij een longoedeem opliep. Dat zorgde voor extra zorgen toen hij het longvirus onder de leden bleek te hebben.