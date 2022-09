PSV met Til en Branthwaite, Feyenoord met Danilo

Bij Feyenoord kiest trainer Arne Slot voor dezelfde spelers die donderdag de basis legden voor de klinkende zege (6-0) op Sturm Graz in de Europa League. Javairô Dilrosun staat wederom op het middenveld, samen met Quinten Timber en aanvoerder Orkun Kökcü. Voorin krijgt Danilo in de spits opnieuw de voorkeur boven Santiago Giménez, met Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi op de flanken.

Til vormt vanaf 14.30 uur het Eindhovense middenveld met Joey Veerman en Ibrahim Sangaré, die na ziekte terugkeert in de ploeg. De Engelse verdediger Branthwaite staat centraal achterin met Armando Obispo. Branthwaite krijgt van trainer Ruud van Nistelrooij de voorkeur boven André Ramalho, die op de bank moet beginnen. Jordan Teze verhuist weer naar de rechterkant, Philipp Max is de linksback. Anwar El Ghazi ontbreekt in de selectie van PSV, wegens lichte spierklachten. Hij begon tegen RKC nog in de basis. De voorhoede bestaat nu uit Ismael Saibari, Xavi Simons en aanvoerder Cody Gakpo.

Feyenoord staat op de tweede plaats in de Eredivisie, met 1 punt meer dan PSV.

PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo en Max; Sangaré, Til en Veerman; Saibari, Simons en Gakpo.

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko en López; Timber, Kökcü en Dilrosun; Jahanbakhsh, Danilo en Idrissi.

