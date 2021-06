FC Twente strikt Virgil Misidjan en heeft oogje op Klaas-Jan Huntelaar

Met de transfervrije Lars Unnerstall haalde FC Twente al een volwaardige opvolger binnen voor de aan PSV verkochte Joël Drommel. En in de persoon van Virgil Misidjan is een eerste aanvallende versterking gevonden. De 27-jarige buitenspeler tekent nog voor het weekeinde en komt transfervrij over van PEC Zwolle, waarvoor hij het afgelopen halfjaar actief was. Misidjan speelde eerder in Nederland voor Willem II en in het buitenland voor het Bulgaarse Ludogorets Razgrad en 1.FC Nürnberg.

Op het verlanglijstje van Streuer prijken prominente namen. Zo is FC Twente evenals De Graafschap en NEC in de markt voor Klaas-Jan Huntelaar, als de spits besluit zijn carrière toch een vervolg te geven. Huntelaar leek bezig aan zijn laatste jaar als prof, maar zijn laatste avontuur bij Schalke 04 draaide uit op een deceptie, waardoor de hoop bestaat dat de spits zijn voetbalschoenen toch niet op gaat bergen. Huntelaar was dit seizoen net voor zijn vertrek naar Gelsenkirchen nog heel belangrijk voor Ajax, toen hij in de uitwedstrijd tegen FC Twente de zege veilig stelde met twee goals in de slotfase.

Nu wel Ekkelenkamp?

Daarnaast hoopt FC Twente ditmaal wel succes te hebben met het binnen hengelen van Jurgen Ekkelenkamp. De komst van de aanvallende middenvelder van Ajax bleek afgelopen zomer niet mogelijk, omdat Ajax hem in Amsterdam wilde houden na het vertrek van Donny van de Beek. Ekkelenkamp kwam niet heel frequent in actie en FC Twente zit op het vinkentouw als hij ditmaal wel in aanmerking komt voor een verhuur.

FC Twente bereikte al overeenstemming met Ajax over het opnieuw huren van Kik Pierie. Ook een langer verblijf van huurling Tyronne Ebuehi, die een goede indruk heeft gemaakt als rechtsback, staat hoog op het verlanglijstje.

Daarnaast is FC Twente in gesprek met FC Utrecht over de mogelijkheden voor een langer verblijf van Vaclav Cerny. De aanvaller is herstellende van een kruisbandblessure, maar maakte voor die tijd een dusdanig goede indruk, dat FC Twente graag met hem verder gaat, ook al is hij op zijn vroegst aan het einde van dit jaar weer inzetbaar. Met het oog op de langdurige afwezigheid door een kruisbandblessure van Julio Pleguezuelo wil FC Twente deze zomer ook een centrumverdediger aan de selectie toevoegen.