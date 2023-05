Ja Morant hardleers: NBA-ster zwaait wéér met wapen en loopt schorsing op

Op sociale media gaan de beelden rond van Morant, zwaaiend met een pistool. Op de beelden is de NBA-ster te zien samen met een vriend, plezier makend in de auto. Tien seconden later maakt zijn kompaan een pistoolgebaar, waarop de NBA-ster lacherig een wapen van onder zijn stuur tovert. Het is onduidelijk wanneer deze beelden opgenomen werden.

De top van de NBA heeft deze beelden inmiddels ook onder ogen gekregen. „We zijn op de hoogte van de social media post waarbij Ja Morant betrokken is. Momenteel zijn we bezig met meer informatie te verzamelen”, aldus de NBA-woordvoerder Mike Bass. Niet veel later bevestigde hij dat Morant voorlopig geschorst wordt van alle Grizzlies activiteiten.

Het is dus niet voor het eerst dat Morant een wapen showde. Morant werd begin maart geschorst nadat hij in een nachtclub met een wapen had gezwaaid. De guard betoonde achteraf zijn spijt en nam ook deel aan een therapieprogramma. Daar lijkt hij nog maar weinig van te hebben geleerd.