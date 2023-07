Premium Het beste van De Telegraaf

Jumbo trapt weer in val: Vingegaard krijgt op Puy de Dôme rekening gepresenteerd

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Geletruidrager Jonas Vingegaard moet uiteindelijk acht seconden toegeven op rivaal Tadej Pogacar.

PUY DE DÔME - Schokkende uitbarstingen bleven achterwege op de Puy de Dôme, een mythische, maar al 7783 jaar slapende vulkaan. In de verzengende hitte kreeg een omvangrijke kopgroep de ruimte van het peloton, en daarachter bleef het rustig tot halverwege de slotklim. Daar besloot Jumbo-Visma te versnellen in de hoop Tadej Pogacar te lossen, maar net als drie dagen eerder op Cauterets-Cambasque kreeg geletruidrager Jonas Vingegaard de rekening gepresenteerd. Waarom trapte Jumbo opnieuw in de val, nadat het al was gewaarschuwd?