De Boer eert Batistuta: ’Beste voorbeeld van echte afmaker’

„Al vind ik dat nog meer op het EK in 2000 in eigen land. Dat we de halve finale tegen tien Italianen verloren na strafschoppen, nadat we in de wedstrijd twee penalty’s hadden gemist, vind ik nog steeds onbegrijpelijk.”

In ’98 was Nederland-Argentinië de wedstrijd van de openingstreffer van Patrick Kluivert, het toneelstukje van Edwin van der Sar, de rode kaart voor Ariel Ortega, de prachtige winnende goal van Dennis Bergkamp én het tot vervelens toe herhaalde aanstekelijke commentaar van Jack van Gelder. Uit het Argentinië van 1998 springt voor De Boer ook vooral spits Gabrial Batistuta in het oog. „Als je het over echte afmakers hebt met honger voor de goal, dan is hij daar het beste voorbeeld van. Hij scoorde met links en rechts, kon goed koppen en leverde ongelooflijk veel strijd. Één dag niet gescoord, was voor hem één dag niet geleefd. Qua trekken en sleuren lijkt hij wel een beetje op Erling Haaland. Die is sneller en gracieuzer, maar Gabriel was wel zo’n type. Soms zag je hem een tijdje niet en opeens was hij er.”

Ronald de Boer juicht tegen Argentinië op het WK van 1998. Ⓒ ANP/HH

Jochies uit Grootebroek

Toch staat bij Ronald de Boer over de wedstrijd in Marseille van destijds vooral iets anders in zijn geheugen gegrift. „Dat mijn ouders vanaf de tribune tijdens het volkslied trots naar die twee jongetjes uit Grootebroek keken. Ook omdat de gezondheid van mijn vader nu niet meer helemaal top is, emotioneert dat me nu wel.”

Frenkie biedt mogelijkheden

Kijkend naar de editie van 2022 ziet De Boer kansen voor Oranje. De oud-middenvelder denkt dat Frenkie de Jong in de kwartfinale tegen Argentinië zal opstaan bij Oranje. „We hebben hem tot dusver nog niet gezien, want de tegenstanders zijn ook niet achterlijk en weten precies dat Frenkie onze beste voetballer is. Als hij aan de bal komt, hebben zij een probleem. Maar tegen Argentinië denk ik toch dat daar de mogelijkheden liggen voor Oranje”, zegt de analist.

„Lionel Messi loopt niet mee, waardoor de rest een beetje worstelt hoe ze verdedigend goed moeten staan. Er ontstaat daardoor een gat in het midden. Dat is niet normaal, want daar kan het cruiseschip dat hier ligt, doorheen varen. Frenkie kan de sleutel zijn om controle over de wedstrijd te krijgen. Door met zijn dribbels te penetreren, kan hij openingen creëren, waardoor de tegenstander moet kiezen. Tot nu toe was het allemaal vrij voorspelbaar.”