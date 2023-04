Nader onderzoek naar blessure Ajacied Kudus

Na de zeperd bij Go Ahead Eagles (0-0) kan Ajax zich in de strijd om de tweede plaats de komende twee duels – thuis tegen Fortuna Sittard en FC Emmen – geen enkel puntverlies permitteren. Daarna wacht de regerend landskampioen immers een loodzwaar programma. Tot het einde van de Eredivisie treedt Ajax nog aan tegen PSV (uit), AZ (thuis), FC Groningen (uit), FC Utrecht (thuis) en FC Twente (uit). Tussendoor wordt nog de bekerfinale tegen PSV gespeeld.

Bekijk ook: Ajax geeft gehoor aan oproep Heitinga

Heitinga put veel vertrouwen uit het feit dat Ajax woensdag in De Kuip voor het eerst dit seizoen een topduel won. „Natuurlijk was het belangrijk deze wedstrijd te winnen, want het is een lastig jaar. Uiteindelijk willen we – en zo voelen de jongens het ook – het seizoen zo goed mogelijk afsluiten. En dat kan nu door de beker te winnen en tweede te worden. Vanaf het begin dat ik het heb overgenomen, zie ik een stukje wilskracht, een winnaarsmentaliteit. De spelers strijden tot het einde. Ons doel is volgend seizoen Champions League te spelen. We zijn hartstikke content dat we de bekerfinale hebben gehaald, maar moeten in de competitie alle wedstrijden winnen. Dan geeft een zege op Feyenoord, de ploeg die nationaal en internationaal in vorm is, veel vertrouwen.”