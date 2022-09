Serena Williams verliest met zus Venus in eerste ronde dubbelspel US Open

Voor de 23-voudig grandslamkampioene Serena Williams is het waarschijnlijk haar laatste toernooi, al blijft ze daar schimmig over doen. De wedstrijd tegen de Tsjechen was daardoor mogelijk ook het laatste vrouwendubbelspel van de zussen Williams.

Vrijdag stuit Serena in de derde ronde van het enkelspel op de Australische Ajla Tomljanovic, de nummer 46 van de wereld.

Vorig jaar wist de Britse tennisster Emma Raducanu verrassend de US Open te winnen bij de vrouwen.

Andy Murray is prima op dreef in New York. Ⓒ ANP/HH

Britten

Bij de mannen hebben voor het eerst sinds 1933 vier Britse tennissers zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de US Open. Cameron Norrie en Dan Evans voegden zich donderdag bij Andy Murray en Jack Draper, die woensdag al waren doorgedrongen tot de laatste 32.

Norrie was met 6-4 6-4 7-6 (4) te sterk voor João Sousa uit Portugal, terwijl Evans de Australiër James Duckworth in vier sets (6-3 6-2 4-6 6-4) de baas was. De 20 jaar oude Draper verraste een dag eerder Félix Auger-Aliassime, de nummer 8 van de wereld.

De Britten zijn half september de tegenstander van Nederland in de groepsfase van de Daviscup Finals. Oranje treft in Glasgow ook de Verenigde Staten en Kazachstan. Ook de 35-jarige Murray is er dan bij. De Schot won de US Open in 2012. In 2008 was hij al finalist in New York.