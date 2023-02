’Kans om een leven te redden’ Hartverwarmend: Leipzig-aanvoerder mist mogelijk Duitse topper door stamceldonatie

Willi Orban Ⓒ ANP/HH

LEIPZIG - RB Leipzig mist zaterdag mogelijk aanvoerder Willi Orban in de topper in de Bundesliga tegen Union Berlin. De reden is dat Orban woensdag in Dresden stamcellen doneert. Zo bevestigde zijn club na berichtgeving in Bild.