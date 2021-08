Premium Het beste van De Telegraaf

Optreden op Spelen beperkt tot één foute wissel Churandy Martina en de vloek van de vlaggendrager

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Churandy Martina en Keet Oldenbeuving tijdens de openingsceremonie. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Wie wordt gevraagd om vlaggendrager te worden bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen, moet zich voortaan afvragen of het nu wel zo verstandig is om het eervolle baantje te accepteren. Het optreden blijkt doorgaans eerder een vloek dan een zegen, zo bewees ook Churandy Martina donderdagochtend in het Olympisch Stadion van Tokio. Vijf sporters die deze eeuw werden getroffen door de vloek der vlaggendragers.