Bijzondere ontmoeting met Virgil van Dijk

De verdediger van Oranje en Liverpool is samen met zijn vrouw Rike een van de dragende (financiële) krachten geweest achter de uitzending van het team naar Zuid-Amerika. De Telegraaf zorgde daarbij voor een grote campagne. Na de lange kwalificatie voor de Deaflympics (Olympische Spelen voor doven) bleek er bij de KNDSB geen geld te zijn voor deelname aan het toernooi. Toen Van Dijk en Rike dit ter ore kwam, stortten ze privé een fors bedrag.

„Wat Virgil en zijn vrouw voor ons hebben gedaan is ongekend”, vertelt Roelofsen. „Namens alle spelers, die een droom werkelijkheid zagen worden in Brazilië, wilden we hen allebei bedanken met een ingelijst shirt van het andere Oranje, óns Oranje.”

Van Dijk had in Zeist te doen met Threels, omdat de beste speler van Oranje al na vijf minuten in de eerste wedstrijd van het toernooi zijn kruisbanden afscheurde. De twee vertegenwoordigers van het Nederlands Doven-elftal werden door Van Dijk ook persoonlijk uitgenodigd om de wedstrijd tegen België in de Johan Cruijff ArenA mee te maken. Threels: „Na alle pech in Brazilië is dit heel mooi om mee te maken. Virgil is een topper en heeft een groot hart.”