Barty na zege beste tennisster ter wereld

Osaka was sinds 28 januari de lijstaanvoerster. Ze won begin dit jaar de Australian Open en was eind 2018 ook de sterkste op de US Open.

De 23-jarige Barty eindigde het afgelopen seizoen als de nummer 15 en eind 2016 was ze, door een kort afscheid van de tennissport, zelfs de nummer 325 van de wereld. Ze schreef begin deze maand Roland Garros op haar naam en won dit seizoen ook al het grote WTA-toernooi van Miami.

Sinds 1985 was alleen Justine Henin erin geslaagd een grastoernooi te winnen na het veroveren van de titel op Roland Garros in hetzelfde jaar. In 2006 en 2007 won de Belgische eveneens het toernooi in Eastbourne.