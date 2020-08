Video: Verstappen spart met Rico Verhoeven

Op het Instagram-account van Verhoeven zijn maandagmiddag beelden te zien waarop de kickbokskampioen spart met Verstappen in Monaco, waar de coureur van Red Bull zijn thuisbasis heeft. Verhoeven was afgelopen week ook al in training met Daniel Ricciardo, voormalig ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull Racing.

Na de eerste zes races die Verstappen en de rest van het deelnemersveld sinds begin juli hebben afgewerkt, strijkt het Formule 1-circus deze week dus neer in België. Het is de eerste wedstrijd in een nieuw drieluik, want na de GP op Spa-Francorchamps staan in de weken daarna de Grand Prix van Italië en de Grand Prix van Toscane op de agenda.

Verstappen staat na zes races op de tweede plaats in de strijd om de wereldtitel, 37 punten achter koploper Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, de eerste achtervolger van Verstappen, staat op zes punten achterstand van de Nederlander derde.

