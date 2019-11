Baby houdt Vettel voorlopig uit Abu Dhabi

Vettel ontbreekt door het heugelijke nieuws op de persconferentie van donderdag, waar hij naast onder anderen Max Verstappen en teamgenoot Charles Leclerc zou zitten.

Leclerc zal de vragen over de clash tussen beide Ferrari’s in de laatste Grand Prix in Brazilië nu dus in zijn eentje moeten opvangen. De Monegask en Vettel raakten elkaar en vielen allebei uit.

De achterstand van Leclerc op nummer drie Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap bedraagt elf punten: 260 om 249. Vettel volgt op 230.

