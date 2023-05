Arantxa Rus slaat grastoernooi Rosmalen opnieuw over

Vorig jaar deed de 32-jarige Rus ook niet mee in Rosmalen. Toen gaf ze de voorkeur aan een extra graveltoernooi. Haar besluit werd toen ook mede bepaald door het feit dat er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst te verdienen vielen. Dat is dit jaar wel mogelijk.

Rus liet begin dit jaar ook de wedstrijden in de Billie Jean King Cup aan zich voorbij gaan. Ze gaf aan de voorkeur te geven aan haar eigen loopbaan aangezien ze uit de top 100 is gevallen.

Rus deed in 2019 voor het laatst mee aan het enige WTA-toernooi van Nederland. Ze verloor toen in de tweede ronde van landgenote Kiki Bertens, die uiteindelijk de finale haalde. In 2020 en 2021 ging het toernooi niet door vanwege het coronavirus.

Het toernooi van Rosmalen staat van 10 tot en met 18 juni op de kalender.