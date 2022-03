Nóg een Vitesse-incident: Riechledy Bazoer belaagd door dronken sponsor

Door Jeroen Kapteijns

Riechedly Bazoer. Ⓒ ANP/HH

De lijst aan incidenten bij Vitesse wordt langer en langer. Inmiddels is duidelijk geworden dat in de rust van Vitesse-PSV, de wedstrijd die door de Arnhemmers met 5-0 is verloren, Riechedly Bazoer is belaagd door een dronken sponsor van de Arnhemse club. Die kwam in de kleedkamer verhaal halen voor het zwakke verweer van Vitesse, dat halverwege al met 3-0 achterstond.