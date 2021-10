Iñaki Williams vestigt gigantisch record bij Athletic de Bilbao

Vrijdagavond was hij voor de 203de keer op rij van de partij in een competitieduel in La Liga. De 27-jarige aanvaller uit Bilbao verbrak daarmee het record van Juan Antonio Larrañaga, die 202 duels op rij speelde als verdediger voor Real Sociedad tussen 1987 en 1992. De laatste keer dat Iñaki Williams ontbrak in een competitieduel in La Liga was op 17 april 2016. Hij was in zijn Spaanse recordreeks 169 basisspeler en fungeerde in 34 duels als invaller.

Williams kon zijn record in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Alavés (1-0) niet opluisteren met een doelpunt. Raúl Garcia kwam vlak voor de rust tot scoren nadat hij eerder een strafschop had gemist.

„Ik besef het nog steeds niet, maar ik ben er trots op. Het zijn mijlpalen die niet elke dag bereikt worden”, aldus Williams tegen Marca. „Ik heb het geluk gehad geen blessures te hebben gehad, zelfs geen verkoudheid. En trainers die op mij rekenden. Natuurlijk heb ik ook goede genen.”

„Ik kan tot 300 komen. Ik eis veel van mezelf en ik kom uit Bilbao.”