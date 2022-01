Voetbalclubs bereiden ’demonstratieve’ opening stadions voor

Kort voor de persconferentie van het kabinet van afgelopen vrijdag kwamen de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie met een gezamenlijk statement. „Wij kunnen niet langer zonder publiek spelen”, was de boodschap. In het statement kondigen ze aan „demonstratief” hun stadions te openen als het kabinet op de volgende persconferentie, op 25 januari, vasthoudt aan het verbod op publiek bij sportwedstrijden.

In het weekeinde na die persconferentie ligt de Eredivisie stil vanwege WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika en Azië. In de Keuken Kampioen Divisie staan wel zes wedstrijden op het programma. De thuisspelende clubs zijn zich allemaal aan het voorbereiden op het ontvangen van publiek.

Derby

„De inzet is om tegen FC Dordrecht met publiek te spelen”, zegt een woordvoerder van VVV-Venlo. De clubleiding van TOP Oss heeft woensdag een gesprek met de veiligheidsdriehoek over de thuiswedstrijd op 28 januari tegen FC Den Bosch. „We willen die derby heel graag gewoon weer met publiek en sponsoren in een vol ’Kuipje’ spelen”, aldus een woordvoerster, doelend op de bijnaam van het Frans Heesen-stadion in Oss.

ADO Den Haag ontvangt op 30 januari De Graafschap. „De gesprekken met de gemeente Den Haag lopen al”, aldus een woordvoerder. „We willen weer met publiek spelen, omdat het voetbal heeft laten zien dat dit op een veilige manier kan. We gaan er nog steeds vanuit dat het tegen die tijd ook gewoon weer mag. Maar als het kabinet vasthoudt aan het verbod op publiek, dan willen we demonstratief de deuren openen. Vergelijk het maar met de horeca en winkels vorige week in Valkenburg. We hebben daar echter wel toestemming en medewerking van de gemeente voor nodig. Alle clubs proberen dat nu lokaal te regelen.”

FC Eindhoven, Excelsior en Almere City FC zijn ook voorbereidingen aan het treffen om publiek te ontvangen in de thuiswedstrijden tegen respectievelijk MVV, FC Emmen en Telstar. Almere City heeft sinds kort te maken met Ank Bijleveld als waarnemend burgemeester in de stad. Als minister van Defensie in het vorige kabinet was zij betrokken bij de aanpak van de coronacrisis. De CDA-politica werd onlangs in Almere aangesteld als opvolger van Franc Weerwind, die minister voor Rechtsbescherming is geworden in het kabinet-Rutte IV.