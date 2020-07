Marc Márquez snel weer op de motor na zware crash

De achtvoudig wereldkampioen deed zaterdagochtend mee aan de derde vrije training voor de GP van Andalusië. De 27-jarige Spanjaard legde achttien rondjes af op zijn Honda en zette met 1.37,882 de negentiende tijd neer.

De coureur die al jarenlang de MotoGP domineert, brak zondag in de openingsrace van het seizoen zijn rechterbovenarm. Márquez onderging dinsdag een operatie in Barcelona. Alles wees erop dat hij de tweede race in een week tijd op het circuit van Jerez zou moeten missen, maar de Spanjaard kreeg donderdag van de artsen toch toestemming om mee te doen.

Márquez sloeg de twee vrije trainingen van vrijdag over. De kopman van het fabrieksteam van Honda wilde zijn gebroken arm nog een dag rust geven. Zaterdag ging Márquez wel de baan op. Hij was bijna 1,3 seconde langzamer dan zijn landgenoot Maverick Viñales, die op de Yamaha de beste tijd neerzette. Later op zaterdag volgt nog een training en de kwalificatie voor de race van zondag.