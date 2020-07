Tegenvaller voor Marc Marquez

De kopman van het fabrieksteam van Honda gaat ook niet proberen om vanaf de laatste startplek nog op jacht te gaan naar punten. Marquez slaat de tweede GP van het seizoen over, zo liet zijn team weten nadat de Spanjaard het circuit had verlaten.

Márquez, die al jarenlang de MotoGP domineert, brak afgelopen zondag in de openingsrace van het seizoen zijn arm. Hij onderging dinsdag een operatie in Barcelona. Alles wees erop dat hij de tweede race in een week tijd op het circuit van Jerez zou moeten missen, maar de Spanjaard kreeg donderdag van de artsen toch toestemming om mee te doen.

Márquez sloeg de twee vrije trainingen van vrijdag over, om zijn gebroken arm nog wat rust te geven. Zaterdag ging Márquez wel de baan op voor de trainingen. Hij gaf in de eerste sessie 1,3 seconde toe op de snelste coureur, in de tweede sessie zat de Spanjaard binnen een seconde van de beste tijd. De pijn bleek echter te heftig om te gaan racen.

De Fransman Fabio Quartararo vertrekt net als vorige week van poleposition. De rijder uit het Petronas Yamaha-team van manager Wilco Zeelenberg zette in de kwalificatie met 1.37,007 de beste tijd neer. De Spanjaard Maverick Viñales dook daar in de laatste ronde nog onder, maar zijn tijd werd geschrapt omdat hij de 'track limits' had overschreden. Quartararo boekte vorige week vanaf pole zijn eerste zege in de MotoGP.