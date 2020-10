Kevin De Bruyne maakt zich zorgen: ’Ik voorspel veel blessures’

„Als het seizoen zo doorgaat, speel ik twee jaar achter elkaar zonder een vakantieperiode”, klaagde de spelmaker van Manchester City in Londen waar hij zondag met de ’Rode Duivels’ aantreedt tegen Engeland voor de Nations League. „Soms maak ik me zorgen, zeker als ik kijk naar mijn eigen situatie. Maar niemand luistert er naar de spelers.”

De Bruyne had in de afgelopen zomer, met het langgerekte seizoen vanwege de coronacrisis, slechts een dag of acht vrijaf. „En ik kon nog niet eens op vakantie, omdat mijn vrouw zwanger was. Mentaal is dat best zwaar. Zoals iedereen heb ik ook vakantie nodig om tot rust te komen en mijn lichaam te laten herstellen van alle inspanningen. En als dan iedereen zegt dat we veel geld verdienen en dat we die drukke agenda maar moeten accepteren, dan is dat maar zo. Ik voorspel echter de komende maanden veel blessures in het topvoetbal.”

Mertens

De Belgische bondscoach Roberto Martinez rekent tegen Engeland niet meer op Dries Mertens. De aanvaller van Napoli was zaterdagavond nog steeds niet in Engeland aangekomen. Mogelijk is hij voor het uitduel met IJsland komende woensdag wel weer beschikbaar.

Mertens moest met de selectie en begeleiding van Napoli eind vorige maand in afzondering in een resort na de thuiswedstrijd tegen Genoa. Bij de tegenstander werd een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Inmiddels zijn bij Genoa ruim twintig besmettingen geconstateerd. Ook bij Napoli testten meerdere mensen van de club positief.

Na een quarantaineperiode van twee weken mogen Mertens en co zich weer vrij gaan bewegen. De kans dat hij dan alsnog naar IJsland reist voor het duel in de Nations League schat de teamleiding van België niet zo hoog in.