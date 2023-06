’Mbappé wil contract niet verlengen en lijkt te azen op vertrek’

Dat meldt onder meer de goed ingevoerde Franse sportkrant L’Équipe.

Het besluit van Mbappé zou kunnen betekenen dat PSG de sterspeler deze transferperiode wil verkopen, anders vertrekt hij over een jaar transfervrij. De 24-jarige Mbappé kwam in 2017 op huurbasis over van AS Monaco. Daarna nam Paris Saint-Germain de aanvaller definitief over. Mbappé scoorde meer dan tweehonderd keer voor de Franse kampioen.