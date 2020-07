Max Verstappen knielt niet voor start Grand Prix Oostenrijk

Ook Charles Leclerc (Ferrari) gaf al aan niet te zullen knielen, een symbool om te protesteren tegen racisme. „Ik ben erg toegewijd aan gelijkheid en de strijd tegen racisme. Maar ik geloof ook dat iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten op een moment en op een manier die bij hen past. Ik ga vandaag niet op een knie, want ik ben naar Oostenrijk gekomen om te racen, maar ik respecteer en ondersteun de persoonlijke keuzes die elke coureur maakt om zichzelf te uiten”, stelt Verstappen in een statement.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton liet zich de laatste tijd veelvuldig uit over het beladen onderwerp en de strijd tegen racisme en voor gelijkheid. De Formule 1 zette ook al verschillende acties op om gelijkheid te bevorderen en op alle auto’s is dit weekeinde een regenboog te zien. Mercedes rijdt dit hele jaar zelfs in een zwarte auto, in plaats van een zilveren model. Alle coureurs zullen voor aanvang van de eerste race in Oostenrijk ook een shirt dragen met de tekst ’end racism’.